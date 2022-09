Ein Viertel der ungarischen Unternehmen plant Entlassungen

Laut einer Umfrage der ManpowerGroup plant ein Viertel der ungarischen Unternehmen Entlassungen bis Ende des Jahres – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während die Hälfte der Unternehmen keine Veränderung des Personalbestands prognostiziert, planen nur 20 % Neueinstellungen, so dass die Zahl der Entlassungen zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie die Zahl der Neueinstellungen übersteigen könnte, so die Umfrage. Entlassungen werden vor allem in der Hauptstadt und in Westungarn erwartet. Im verarbeitenden Gewerbe könnte die Zahl der Beschäftigten steigen, während sie im Bank- und Versicherungswesen sowie im Immobiliensektor stagniert. Ein Rückgang wird in den Bereichen Rohstoffproduktion, IT, Technologie, Telekommunikation, Kommunikation und Medien erwartet. Laut ManpowerGroup planen außerdem 39 % der Hotels und Restaurants Kürzungen.