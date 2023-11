Orbán: Grüne Energie – die Zukunft der ungarischen Wirtschaft

Die Zukunft der ungarischen Wirtschaft entscheide sich gerade jetzt, weil auch die Standorte der grünen Industriezentren Europas jetzt entschieden würden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán auf dem 30. Parteitag der regierenden Fidesz und fügte hinzu, dies erfordere große private Investitionen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.



Ungarn erhalte heute mehr Anerkennung von den politisch kritischeren internationalen grünen Organisationen als von den ungarischen grünen Parteien, sagte er. Ungarns grüne Politik basiere nicht auf Ideologie oder Parteilichkeit, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, dass die Regierung „ja zu grüner Energie, aber nein zu grüner Ideologie“ sage. Er wisse, dass Ungarn ein Land sei, das „nicht an bunte Geschichten glaubt“. „Wir konnten weder die braunen Geschichten ertragen, die von Rasse und Blut dominiert wurden, noch die roten Geschichten, die vom Proletariat und dem Klassenkampf beherrscht wurden“, sagte er. „Wir konnten auch die regenbogenfarbenen Geschichten nicht ertragen, und jetzt sind wir misstrauisch gegenüber den giftgrünen Geschichten, in denen sich die Natur rächt und die Macht zurückerobert. Wir Ungarn wollen einfach eine saubere, gesunde und natürliche Welt, die der Schöpfungsordnung entspricht“.

Orbán sagte, Ungarn müsse grüne Energie produzieren und speichern, und fügte hinzu, dass letztere Fähigkeit der Schlüssel zum Erfolg sei. Die Ungarn, so Orbán, hätten die Chance, in einer neuen Ära der Weltwirtschaft technologisch führend zu werden. „So eine Chance haben wir seit 150 Jahren nicht mehr gehabt“, sagte der Ministerpräsident. „Alle Voraussetzungen für den Erfolg sind vorhanden; wir brauchen nur mutige und gut vorbereitete Führungskräfte auf nationaler und lokaler Ebene. „Wir machen Ungarn zum Treffpunkt für die fortschrittlichste Technologie aus dem Osten und dem Westen“, sagte er. Dies sei der Grund, warum das Land heute als „Champion für Konnektivität, grüne Energie und neue industrielle Technologien“ gelte. Diese Strategie werde die ungarische Wirtschaft in den nächsten 15-20 Jahren nach oben treiben, dafür sorgen, dass jeder einen Arbeitsplatz habe, und Partnerberufsschulen und Universitäten anziehen, so Orbán. „Wir werden stark, reich und grün sein“, fügte er hinzu.