Orbán: Ungarn wird sich mit aller Kraft verteidigen

Ungarn wird sich mit aller Kraft wehren und verteidigen, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán, der frisch wiedergewählte Vorsitzende der regierenden Fidesz, am Samstag auf dem 30. Parteitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.



„Wir werden die verrückten Ideen der Brüsseler Bürokraten zurückweisen, wir werden die Migranteninvasion, die Gender-Propaganda, die Fata Morgana des Krieges, die unvorbereitete EU-Mitgliedschaft der Ukraine, die grünen Ideologien, die an Kommunismus und Jakobinismus grenzen, zurückweisen“, sagte Orbán. „Wir werden uns vor ausländischen Versuchen schützen, unsere Souveränität zu untergraben, auch vor dem Soros-Imperium, das gleichzeitig von Washington und Brüssel aus angreift“. „Wir müssen das von Brüssel forcierte Europamodell ablehnen“, sagte Orbán und fügte hinzu, es sei unhaltbar und habe keine Zukunft. „Brüssel ruiniert Europa und führt es in den Tod und schlägt jeden Tag einen neuen Nagel in seinen Sarg.“ Orbán sagte, das Ende der EU sei nahe, wenn die Dinge so weitergingen wie bisher. „Unsere Aufgabe, unsere Berufung ist es, das zu verhindern.“ Ungarn habe ein Interesse daran, dass die EU, „die so schwer zusammengebaut wurde“, zusammenbleibe, so Orbán. Ungarn müsse die EU verändern, anstatt sie zu verlassen, „aber das ist nur mit einem radikalen Wandel in Brüssel möglich“, sagte er. Wenn die Dinge so weitergingen, würde der Block nicht explodieren, auseinanderfallen oder kollabieren, sondern einfach auseinander gleiten, sagte Orbán.