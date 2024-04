Ungarn wird bis 2030 weltweit auf Platz 4 bei der Speicherung von grüner Energie stehen

Ungarn wird bis 2030 nach China, den USA und Deutschland über die weltweit größte Kapazität zur Speicherung grüner Energie verfügen, sagte ein Regierungsbeamter und wies darauf hin, dass der 2020 angekündigte Klimaschutzplan des Landes das Ziel verfolgt, bis 2030 90 % des Stroms aus grünen, kohlendioxidneutralen Quellen zu erzeugen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die für 2030 geplanten Solarpanel-Kapazitäten im Jahr 2024 fertiggestellt sein werden“, sagte László György, der Regierungsbeauftragte für die professionelle Zusammenarbeit bei wirtschaftsstrategischen Aufgaben, auf einer Pressekonferenz in Nyíregyháza, im Osten Ungarns. Es wurden verschiedene Programme aufgelegt, um die Energiespeicherkapazität zu erhöhen und den grünen Übergang zu fördern, sagte er und erwähnte unter anderem Subventionen in Höhe von 75 Milliarden Forint für Haushalte und 30 Milliarden Forint für Unternehmen für den Kauf von Elektroautos.

Er verwies auf eine öffentliche Umfrage zum Thema grüne Energie, die die Regierung vor kurzem gestartet hat, und sagte, dass die Online-Fragebögen mit 13 Fragen bis zum 15. April ausgefüllt werden können. Die Regierung möchte wissen, ob die Bürger Ungarn als „Vorreiter der Energiewende“ unterstützen und ob Energie auf umweltfreundliche Weise erzeugt werden sollte. Sie möchte auch die Einstellung zur „heimischen Produktion und Entwicklung von Energiespeichersystemen“ verstehen und ob Häuser „mit diesem grünen System verbunden werden sollten“, sagte er.