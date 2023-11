Szijjártó: Hamas könnte drei ungarische Geiseln freilassen

Drei der fünf ungarischen Geiseln, die von der Hamas entführt wurden, könnten im Rahmen eines vorläufigen Waffenstillstandsabkommens für den Gazastreifen freigelassen werden, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Zürich – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Terrororganisation Hamas halte fünf Personen mit ungarischer Staatsbürgerschaft als Geiseln fest, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums und merkte an, dass die Regierung alles für ihre Freilassung getan habe. Ungarn stehe in ständigem Kontakt mit der israelischen Task Force, die zur Befreiung der Geiseln eingesetzt wurde, sowie mit der Führung von Katar, die eine wichtige Vermittlerrolle übernommen habe, so der Minister. Szijjártó sagte, er habe sich am Mittwoch mit seinem katarischen Amtskollegen beraten und ihm für seine Rolle bei der Sicherung des Waffenstillstands gedankt, der den Geiseldeal ermöglicht habe. Szijjártó sagte, er habe den katarischen Außenminister gebeten, dass das Golfland weiterhin alles tun werde, um die Freilassung der ungarischen Geiseln zu erreichen, was ihm der Minister auch zugesichert habe.

Szijjártó begrüßte das vorläufige Waffenstillstandsabkommen und äußerte die Hoffnung, dass es zu weiteren Vereinbarungen führen könnte, die die Freilassung aller Geiseln ermöglichen. „Es wurde in den Nachrichten deutlich gemacht, welche Gruppe von Geiseln mit ihrer Freilassung rechnen kann“, sagte Szijjártó. „In dieser Hinsicht gibt es drei Geiseln mit ungarischer Staatsbürgerschaft, die in die Kategorie passen, die öffentlich gemacht wurde. Wir hoffen aufrichtig, dass möglichst alle drei unter denen sind, die freigelassen werden.“ Er fügte hinzu, dass es derzeit noch keine Informationen darüber gebe. Der Minister sagte, die israelischen Behörden hätten weder die ungarische Regierung noch die Angehörigen der Geiseln informiert. „Solange alle fünf Geiseln mit ungarischer Staatsbürgerschaft nicht in Sicherheit sind, wird Ungarn die Hamas auffordern, die Geiseln freizulassen, und die internationale Gemeinschaft auffordern, sich gegen die Hamas zu stellen und deutlich zu machen, dass alle Geiseln freigelassen werden müssen“, sagte er.

