Katar bietet Hilfe bei der Befreiung von Geiseln mit ungarischer Staatsbürgerschaft an

Bei dem Angriff auf Israel habe die Hamas mehrere hundert Menschen als Geiseln genommen, darunter fünf, die auch die ungarische Staatsbürgerschaft besäßen, sagte der Außenminister und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung in ständigem Kontakt mit der von der israelischen Regierung eingerichteten Arbeitsgruppe für die Befreiung aller Geiseln stehe. Péter Szijjártó teilte auf Facebook mit, er habe am Sonntagnachmittag mit Soltan bin Saad Al-Muraikhi, dem katarischen Außenminister, telefoniert und sie hätten die Sicherheitslage in der Region besprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich habe meinem Kollegen gesagt, dass wir von fünf Personen wissen, die ebenfalls die ungarische Staatsbürgerschaft besitzen und die als Geiseln genommen wurden, und ihn um Hilfe bei ihrer Befreiung gebeten“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass der katarische Minister unter Hinweis auf die bilateralen Beziehungen seine Hilfe zugesagt habe. Szijjártó sagte, die Namen der Geiseln seien dem katarischen Minister mitgeteilt worden, der versprochen habe, die entsprechenden Informationen zu übermitteln, sobald er sie habe. „Wir sind Katar und der katarischen Regierung für ihre Hilfe dankbar“, sagte Szijjártó.