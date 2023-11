Ungarn meldet Hamas-Geisel lebt

Die ungarische Regierung wurde von den israelischen Behörden darüber informiert, dass einer der vermissten ungarischen Staatsbürger mit Sicherheit noch am Leben ist und von der Terrororganisation Hamas festgehalten wird, erklärte der Außenminister am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó wies auf einer Pressekonferenz während einer Unterbrechung eines Treffens der NATO-Außenminister darauf hin, dass drei der fünf Geiseln mit ungarischer Staatsbürgerschaft vor kurzem freigelassen worden seien, nachdem die Hamas die Übergabe von Frauen und Kindern im Rahmen eines Gefangenenaustauschs während eines Waffenstillstands angekündigt hatte. Neben diesen drei Ungarn gebe es Informationen über zwei weitere ungarische Männer, die sich vermutlich in der Gewalt der Terrororganisation befänden, so der Minister. „Wir werden natürlich alles tun, um die beiden Männer mit ungarischer Staatsbürgerschaft freizubekommen, so wie wir es bereits für die Freilassung der beiden Kinder und ihrer Mutter getan haben“, sagte Szijjártó. „Und angesichts der aktuellen Umstände ist die gute Nachricht, dass wir mit Sicherheit wissen, dass einer der beiden Männer am Leben ist“, sagte er. Szijjártó sagte, die ungarische Regierung werde alles tun, um sicherzustellen, dass der Mann unter denjenigen ist, die für eine Freilassung in Frage kommen, wenn die Freilassung männlicher Geiseln diskutiert wird.

