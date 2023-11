Zwei Ungarn weiterhin in Gefangenschaft der Hamas

Ungarn setzt sich dafür ein, dass zusätzlich zu den bereits freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen auch zwei männliche ungarische Geiseln freigelassen werden, sobald Frauen und Kinder freigelassen werden, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union am Montag in Brüssel begrüßte Péter Szijjártó den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, der die Freilassung der Geiseln ermöglicht und Menschenleben gerettet hat. Die Hamas habe deutlich gemacht, dass vorerst nur Frauen und Kinder freigelassen würden, und drei von fünf entführten ungarischen Staatsbürgern seien dementsprechend freigelassen worden, sagte er. Szijjártó wies darauf hin, dass er „mehrfach“ mit seinem katarischen Amtskollegen gesprochen habe, der ihm seine Unterstützung zugesichert habe und ihn ständig über den Stand der Verhandlungen informiert habe. Ungarn sei ihm dafür dankbar, fügte er hinzu. Obwohl Budapest die Namen der ungarischen Geiseln auf der Liste kannte, „haben wir dies nicht öffentlich gemacht, da dies den Erfolg der Operation gefährdet hätte“, sagte er. Informationen über die Freilassung von Geiseln würden erst dann veröffentlicht, wenn sie „bereits sicher auf israelischem Boden“ seien, fügte er hinzu. Zwar befänden sich zwei Männer ungarischer Staatsbürgerschaft „definitiv“ noch in der Gefangenschaft der Hamas, „aber wir wissen nicht, wo sie sich befinden“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren