Szijjártó: Förderung Zentralasiens im Interesse Europas

Eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre werde der Aufbau sicherer Transitwege zwischen Asien und Europa sein, und das sei ohne Zentralasien nicht möglich, sagte der Außenminister in Baku – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem Sonderprogramm der Vereinten Nationen für die Volkswirtschaften Zentralasiens (SPECA) sagte Péter Szijjártó, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen sich Europa aufgrund von Kriegen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit gegenübersehe, „sollten [den Block] zurück zur Vernunft und zum gesunden Menschenverstand führen“. Stattdessen seien die Debatten politischer und ideologischer geworden und drohten, die europäische Politik in Richtung der Schaffung von Blöcken in der Welt zu lenken, sagte er. Er beklagte, dass die „Risikovermeidung“ in Europa an Fahrt gewinne und darauf abziele, die europäische und die chinesische Wirtschaft zu entkoppeln. Die ungarische Regierung sehe in der Zusammenarbeit zwischen Ost und West eher eine große Chance als eine Gefahr, fügte er hinzu. Der Abbruch der Beziehungen zu Russland habe zum „Zusammenbruch des bisherigen Wachstumsmodells“ in Europa beigetragen. Ein ähnliches Vorgehen gegenüber China käme einem „Schlag ins Gesicht“ für die europäische Wirtschaft gleich, sagte er.

Mitteleuropa glaubt an eine „zivilisierte Zusammenarbeit zwischen Ost und West“, und Zentralasien kann dabei eine wichtige Brücke sein, sagte er. Ungarn unterstütze alle Maßnahmen zur Förderung der Region und der dortigen Zusammenarbeit, fügte er hinzu. Ungarn sei gestärkt aus den Krisen der vergangenen Jahre hervorgegangen, weil sich seine Regierung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung von Investitionen konzentriert habe und weil es zu einem Treffpunkt für östliche und westliche Investitionen geworden sei, sagte Szijjártó.

