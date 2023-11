Bóka: Ukraine-Strategie der EU ist gescheitert

Die Strategie der Europäischen Union in Bezug auf den Krieg in der Ukraine „ist gescheitert“, sagte János Bóka, Minister für EU-Angelegenheiten, am Montag. Nachdem er den Ausschuss für europäische Angelegenheiten des Parlaments über eine Sitzung des Europäischen Rates informiert hatte, stellte Bóka auf Facebook fest, dass auf der Ratssitzung der Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, die Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU und die Migration diskutiert wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bóka sagte, die EU sollte die europäische Strategie für die Ukraine finanzieren und nicht die Ukraine selbst. „Die derzeitige Strategie der Europäischen Union für die Ukraine ist gescheitert“, sagte Bóka. Die Strategie basiere auf der Annahme, dass die Ukraine gewinnen und Russland den Krieg verlieren würde, was zu einer politischen Neuordnung in Russland führen würde. Dies erscheine angesichts der Ereignisse der letzten Monate „zweifelhaft“, fügte er hinzu. Ungarn hat eine Debatte über die EU-Strategie in Bezug auf die Ukraine gefordert, die vor der Überprüfung des EU-Finanzrahmens 2021-2027 stattfinden soll, sagte er. „Wir müssen wissen, was wir finanzieren und warum, bevor wir über das Wie und Wovon entscheiden.“

In Bezug auf den Nahostkonflikt sagte Bóka, die Erklärung der EU spiegele die Prioritäten Ungarns wider. „Der Europäische Rat hat den Terrorismus und die Hamas unmissverständlich verurteilt, die Freilassung der Geiseln gefordert und das Recht Israels auf Selbstverteidigung anerkannt. Die Vermeidung einer Eskalation im Nahen Osten und die Eindämmung des Antisemitismus in Europa sind wichtig“, sagte er. Bóka sagte, der Europäische Rat habe auch „eine Tatsache anerkannt, die Ungarn seit fast einem Jahrzehnt wiederholt: dass die illegale Migration ein Sicherheitsrisiko ist“. Die Terroranschläge in Belgien und Frankreich seien eine „tragische Erinnerung“ daran, fügte er hinzu.