Szijjártó: Migranten und Menschenschmuggler gehen mit automatischen Waffen gegen Grenzschutzbeamte vor

Die neue Situation, in der bestimmte Migranten und Menschenschmuggler mit automatischen Waffen das Feuer auf ungarische Grenzsoldaten eröffnen, sei „inakzeptabel“, sagte der Außenminister am Dienstag in Genf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó, der auf einer Sitzung der Generalversammlung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen sagte, Ungarn kenne die illegale Migration aus erster Hand, da das Land an der Außengrenze der Europäischen Union an einer der meistbefahrenen Migrantenrouten durch den westlichen Balkan liege. Er sagte, Ungarns Erfahrung zeige, dass die Migration sowohl für die Transit- als auch für die Zielländer eine Gefahr darstelle, da die Neuankömmlinge „regelmäßig Grenzen verletzen“ und „sich weigern, mit den Behörden zu kooperieren“. „Die internationalen Rechtsvorschriften müssen von allen eingehalten werden, und in diesen Vorschriften ist klar definiert, wer als Flüchtling gilt“, sagte er und fügte hinzu, dass verfolgte Menschen in dem ersten sicheren Staat, den sie betreten, Anspruch auf vorübergehendes Asyl haben. Dies bedeute aber nicht, dass sie die Grenzen sicherer Länder illegal überschreiten dürften, um ein Ziel ihrer Wahl zu erreichen. Ungarn habe 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine den Grenzübertritt erlaubt. An der südlichen Grenze sei die Situation jedoch anders, so Szijjártó. Die Migranten hätten bereits eine Reihe von sicheren Ländern durchquert und würden daher als illegale Migranten betrachtet, die keinen Anspruch auf Asyl hätten.

Szijjártó sagte, die Situation verschlechtere sich stetig: Im vergangenen Jahr seien 275.000 illegale Grenzübertrittsversuche registriert worden, in diesem Jahr fast 200.000. Der mehrfache Einsatz von automatischen Waffen gegen Grenzschutzbeamte und Polizisten sei ein klarer „krimineller Akt“ gewesen, und gegen die Täter müsse entsprechend vorgegangen werden. „Die Menschen sollten nicht ermutigt werden, sich auf den Weg nach Europa zu machen und ihr Leben zu riskieren“, sagte der Minister. „Das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler muss zerstört werden, und die Bemühungen sollten sich darauf konzentrieren, die Ursachen der illegalen Migration zu bekämpfen.“

