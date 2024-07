NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht realistisch

Realistisch betrachtet ist eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine „eindeutig ausgeschlossen“, da dies die Gefahr eines direkten Konflikts mit Russland mit sich bringen würde, sagte der Außenminister in Washington, DC – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Am Rande eines NATO-Gipfels sagte Péter Szijjártó, die Gespräche seien von „enormer Doppelzüngigkeit“ geprägt gewesen. „Sie versuchen, ein Bild von einem [ukrainischen] NATO-Beitritt heraufzubeschwören, obwohl jeder weiß, dass dies nicht in Frage kommt und nicht zur Debatte stehen kann.“ Szijjártó sagte, die Situation habe zu „grammatikalischen Übertreibungen“ in der Abschlusserklärung des Gipfels geführt, „denn wenn die NATO die Ukraine aufnimmt, würden wir unter der ständigen, offenen und extrem gefährlichen Bedrohung eines Krieges leben, da die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einen direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO vorwegnehmen würde.“ Dies sei zwar nicht das Ziel, aber „der Mainstream suggeriert, dass die engstmögliche Zusammenarbeit notwendig ist“, sagte er. Ungarn sei nur dann bereit, der Abschlusserklärung zuzustimmen, wenn darin festgehalten werde, dass ein künftiger NATO-Beitritt der Ukraine einstimmig beschlossen werden müsse, sagte er. „Noch einmal: Die Ukraine wird nicht in die NATO eingeladen, so dass ihre Mitgliedschaft praktisch vom Tisch ist“, fügte der Minister hinzu.