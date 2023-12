Bóka: Ungarn wird seine Meinung zum EU-Beitritt der Ukraine nicht ändern

Ungarn wird seine Meinung in Bezug auf die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und die finanzielle Unterstützung des Landes nicht ändern, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.´

Ungarn ist der festen Überzeugung, dass die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen verfrüht wäre, sagte János Bóka auf Facebook und fügte hinzu, dass Ungarns Position auf Prinzipien beruhe. Er sagte, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine müsse außerhalb des EU-Haushalts mit Beiträgen und einer „klaren politischen Führung“ durch die Mitgliedstaaten geleistet werden. „Die Verknüpfung der dem ungarischen Volk geschuldeten Gelder mit der Unterstützung für die Ukraine ist ein Erpressungsversuch, den die Regierung ablehnt“, so Bóka. Der Minister sagte auch, er habe der Financial Times ein Interview gegeben, in dem er die Position der ungarischen Regierung zur Ukraine erörterte.

