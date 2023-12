Erste Panzer Leopard 2A7HU und Leguan 2HU auf der Tata-Basis eingeweiht

Ungarn hat am Donnerstag in einer Zeremonie auf der Tata-Militärbasis den ersten Leopard 2A7HU-Panzer, den Brückenlegepanzer Leguan 2HU und ein gepanzertes Unterstützungsfahrzeug Wisent 2HU in Empfang genommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In seiner Ansprache sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky, die gepanzerten Fahrzeuge seien die modernsten Militärfahrzeuge der Welt, „fortschrittlicher als die der deutschen Armee“. Ungarn habe 44 Leopard-Panzer mit „Spitzentechnologie“ bestellt, die bis 2028 geliefert werden sollen, sagte er und fügte hinzu, dass insgesamt 3 Leguan-Panzer und 5 Wisents zusammen mit anderen militärischen Spezialfahrzeugen, Simulatoren und Ersatzteilen bestellt worden seien. „Die Leopard-Panzer bilden die Basisflotte der Streitkräfte von 20 Ländern, und der für Ungarn entwickelte Typ wird als Grundmodell für die Entwicklung der neuen A8-Konfiguration dienen“, so der Minister.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren