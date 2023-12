Hunderte Millionen für die touristische Entwicklung in Orosháza-Gyopárosfürdö

Bis Ende Dezember wird die touristische Entwicklung des Stadtteils Gyopárosfürdő von Orosháza abgeschlossen sein, wofür die Gemeinde einen Zuschuss von mehr als 825 Millionen Forint erhalten hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Gyoparos-Seesystem und das angrenzende Heilbad locken seit langem viele Touristen in die Stadt mit fast 26.000 Einwohnern im Komitat Békés. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden im Rahmen des einjährigen Entwicklungsprojekts ein Spielhaus und ein Café im Gebäude neben dem Hotel Alföld Gyöngye errichtet, der Platz vor dem Heilbad neu gestaltet und im Parkwald der Fasorstraße ein Spielplatz nach dem Märchen von Gyopárka angelegt.

Die Kieselsteinpromenade am See wurde renoviert und mit Pflastersteinen belegt, daneben wurde eine neue Laufbahn angelegt. In der Kleinen Eisenbahnstraße wurden außerdem eine touristische Startstation und ein Souvenirladen errichtet.

Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde 650 Millionen Forint an EU-Mitteln für die Investition, gefolgt von mehr als 170 Millionen Forint an zusätzlichen Mitteln im Herbst 2022 aus dem operationellen Programm für Raum- und Stadtentwicklung (TOP) und weiteren fünf Millionen Forint aus dem Fonds für den wirtschaftlichen Neustart.

