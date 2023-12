Ungarns Zentralbank senkt Leitzins um 75 Basispunkte

Die ungarische Zentralbank (NBH) hat auf ihrer regulären Sitzung am Dienstag den Leitzins um 75 Basispunkte auf 10,75 % gesenkt. Der Umfang der Senkung war der gleiche wie bei der letzten Zinssitzung im November – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Geldpolitische Rat der Bank beschloss außerdem, den symmetrischen Zinskorridor parallel zu senken, so dass der O/N-Einlagensatz auf 9,75 % und der O/N-Satz für besicherte Kredite auf 11,75 % sank. In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, dass die Risiken im Zusammenhang mit der weltweiten Disinflation und die Volatilität der internationalen Anlegerstimmung einen „vorsichtigen Ansatz“ für die Geldpolitik rechtfertigten. „Der Rat bewertet ständig die eingehenden makroökonomischen Daten, die Inflationsaussichten und die Entwicklungen im Risikoumfeld. In den kommenden Monaten werden Entscheidungen über weitere Senkungen des Leitzinses und ihr optimales Tempo auf der Grundlage dieser Informationen datengestützt getroffen“, fügten die Entscheidungsträger hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Rat, der auf seiner Sitzung den jüngsten vierteljährlichen Inflationsbericht der Zentralbank erörterte, prognostizierte für die kommenden Monate einen weiteren Rückgang des Verbraucherpreisindexes und der Kerninflation. Sie schätzten, dass der VPI Ende 2023 bei etwa 6,0 % liegen würde, was dem Durchschnitt der Region entspräche, und rechneten damit, dass die Disinflation im ersten Quartal 2024 „stark“ bleiben würde, bevor sie sich verlangsamen würde. Die NBH prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Inflation von 17,6-17,7 % für 2023, 4,0-5,5 % im Jahr 2024 und 2,5-3,5 % im Jahr 2025. Der Rat geht davon aus, dass das Haushaltsdefizit im Jahr 2023 zwischen 5,2 % und 6,0 % des BIP liegen könnte, während die staatliche Schuldenquote bis zum Jahresende auf „etwa 73 %“ des BIP sinkt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung erklärte der stellvertretende Präsident der Bank, Barnabás Virág, dass der Rat sowohl eine Senkung um 100 Basispunkte als auch um 75 Punkte diskutiert habe. Die endgültige Entscheidung sei einstimmig gefallen, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass die technische Rezession im dritten Quartal beendet worden sei und sich die allmähliche Belebung der Wirtschaft im vierten Quartal fortgesetzt habe. Auch die Außenhandelsbilanz Ungarns verbessere sich weiterhin „rasch und deutlich“, fügte er hinzu. Die Risikobereitschaft der internationalen Investoren habe sich seit der letzten monatlichen Sitzung verbessert, während eine Einigung über die Freigabe eines Teils der ungarischen EU-Finanzmittel die Risikobewertung des Landes und seine Außenfinanzierungskapazität verbessert habe, sagte er. Virág betonte, dass die Disinflation im Jahr 2024 fortgesetzt werden müsse, um Preisstabilität zu erreichen, und fügte hinzu, dass positive Realzinsen die Disinflation unterstützen würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren