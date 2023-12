Orbán: Neuer EU-Migrationspakt wird sicher scheitern

Zum Thema Migration sagte der Ministerpräsident auf seiner Jahresend-Pressekonferenz, dass der neue Migrationspakt, auf den sich die Europäische Union geeinigt hat, „mit Sicherheit scheitern wird“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán sagte, solange die EU nicht wie Ungarn erklärt habe, dass jeder, der in das Hoheitsgebiet der EU einreisen wolle, einen Antrag stellen und außerhalb der EU-Grenzen auf die Prüfung seines Antrags warten müsse, werde jedes eingeführte Paket scheitern. Orbán sagte, er sei davon überzeugt, dass Ungarns Art der Migrationsregelung als „Modell“ gelten könne, da sie die einzige in ganz Europa sei, die nachweislich funktioniere, und fügte hinzu, dass „Brüssel sie nicht angreifen sollte“.

Mit Blick auf den jüngsten EU-Gipfel merkte Orbán an, dass er acht Stunden lang versucht habe, die anderen Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, keine Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen, da dies „ein Fehler wäre“. Ungarn wolle zwar „nicht die Rolle einer Kassandra“ spielen, könne aber nicht mit Sicherheit sagen, was passieren werde. Er fügte hinzu, dass Ungarn in der EU in der Migrationsfrage auf die gleiche Art von Widerstand gestoßen sei, der damals „große Probleme“ in Europa verursacht habe. Sollte Ungarn nach vielen Jahren auf der Linie beharren, dass ein Beitritt der Ukraine „nicht gut“ sei, dann hätte das ungarische Parlament noch eine Entscheidung vor sich, die letztlich nur mit seiner Zustimmung ratifiziert werden könne. Er fügte hinzu, dass der Ukraine eine realistischere Option, nämlich eine strategische Partnerschaft, angeboten werden sollte.

