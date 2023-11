Umfrage der Nationalen Konsultation wird erneut das Thema Migration aufgreifen

Der Staatssekretär für Regierungskommunikation und internationale Beziehungen, Zoltán Kovács, sagte am Donnerstag, dass die nächste Umfrage im Rahmen der Nationalen Konsultation der Regierung erneut das Thema Migration behandeln wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Herangehensweise der EU an die illegale Migration hat sich seit 2015 nicht geändert, während das Thema jetzt, „wo ein neues Migrationspaket in Brüssel durchgesetzt und verabschiedet wurde“, besonders aktuell geworden ist, „obwohl die Organisation der Migrationsbewegungen jetzt in den Händen radikaler Gruppen liegt“, sagte Kovács in einem auf Facebook geposteten Video.

Der neue Migrationspakt enthalte neue Bestimmungen über den früher vorgeschlagenen Mechanismus zur Umverteilung von Migranten sowie Bestimmungen über neue Verfahren, sagte er. Zu den neuen Regeln gehöre, dass illegale Migranten aufgenommen werden müssten, bevor ihr Asylantrag geprüft werde, fügte er hinzu. „Dies würde zur Entstehung von Migrantenghettos an Orten führen, an denen es solche Ghettos noch nie gegeben hat, was wir konsequent ablehnen“, sagte Kovács und bekräftigte die Position der Regierung, dass „illegale Migranten nicht nach Ungarn einreisen dürfen“, sondern „an der Grenze aufgehalten werden müssen“. „Wir brauchen sehr strenge, klare und rigorose Grenzkontrollen, um zu verhindern, dass Menschen ohne vorherige Kontrolle in das europäische Territorium einreisen“, fügte er hinzu und forderte die Ungarn auf, in der Umfrage ihre Meinung zu diesem Thema zu äußern.