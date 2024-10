Orbán: Migration droht die EU auseinanderzureißen

Die Migration sei das größte Problem, das die Europäische Union auseinanderzureißen drohe, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Er rief zu Veränderungen auf und fügte hinzu, dass der EU-Migrationspakt „über Bord geworfen“ werden müsse und neue Lösungen gesucht werden müssten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Anschluss an ein ungarisch-slowakisch-serbisches Gipfeltreffen zum Schutz der EU-Außengrenzen in Komarno (Révkomárom) in der Slowakei sagte Orbán, dass die Migration an sich zwar ein ernstes Problem sei, dass „sie aber die Zusammenarbeit innerhalb des Blocks zerstören wird“, wenn sie mit schlechter Führung einhergehe. „Der slowakische Ministerpräsident und ich sind bereit, an der Schaffung neuer Regeln mitzuwirken, denn die derzeitigen müssen sicherlich vergessen und neue Regeln aufgestellt werden“, sagte Orbán. Orbán sagte, die EU stehe am Rande eines „Aufstands“, da der polnische Ministerpräsident angekündigt habe, dass sein Land die Umsetzung der EU-Migrationsvorschriften aussetze, und der deutsche Bundeskanzler die Einhaltung der Regeln aussetze, „an die er sich halten sollte, damit der Schengen-Raum funktionieren kann“. Die Zahl der Aufständischen werde weiter wachsen, sagte Orbán, „und das wird nicht nur den Migrationspakt demontieren – und das ist gut so, er verdient es, so schnell wie möglich begraben zu werden -, sondern auch die europäische Zusammenarbeit.“