2023 war ein arbeitsreiches Jahr für die Stadt Fonyód

Die Entwicklung steht in Fonyód keine Minute still. In diesem Jahr feierten die Einwohner gemeinsam eine der bedeutendsten Investitionen der Stadt, die Fertigstellung der Szaplonczay-Promenade. An der Veranstaltung nahm auch die Präsidentin der Republik, Katalin Novák, teil, die sich von der Gastfreundschaft der Fonyóder Bürger und der Schönheit des Várhegy begeistert zeigte – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Rahmen des Projekts wurden nicht nur die Promenade, sondern auch die Statuen und Brunnen von Maria und Ripka, die Pagode und ein Restaurant in der Gegend renoviert. Der Medienerfolg und die Anerkennung des Projekts haben die Menschen von der Ufer- auf die Várhegy-Seite der Stadt gelockt, sagte Bürgermeister József Hidvégi gegenüber sonline.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Bürgermeister zog Bilanz über das vergangene Jahr und hob das 13. Kolbászfesztivál und die Winterparty hervor, die sich im Jahr 2023 zu einer Großveranstaltung entwickelt hat. „Unsere Veranstaltung zum Frauentag war ausverkauft, so dass die Organisatoren nach einem größeren Veranstaltungsort suchen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In diesem Sommer konnte Fonyód nach seiner erfolgreichen Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas drei sehr spannende Veranstaltungen organisieren. Der Ruf der Stadt wurde durch das traditionelle RockBalaton und das Wels-Festival gestärkt. Aber auch das Balaton-Eisfestival und der Tök Jó-Tag im Oktober, der in diesem Jahr dank der Betyaren auch Folklore beinhaltete, werden immer erfolgreicher. Der Seniorentag 2023 der Gemeinde war ein noch nie dagewesener Erfolg, aber auch die Adventstage und das Weihnachtskonzertprogramm wurden mit großer Begeisterung organisiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gepflegte Strände, schöne öffentliche Plätze, ein gut funktionierender Markt, Einrichtungen, eine hervorragende Gesundheitsversorgung, die Koordination, die Einhaltung von Gesetzen und die finanzielle Absicherung der Senioren- und Kinderbetreuung erfordern viel Hintergrundarbeit, denn all das muss finanziell und personell abgedeckt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren