Schatzsuche rund um den Balaton im Winter

Zur Belebung des Verkehrs am Balaton wird ein Tourismusprogramm organisiert. Die urbane Schatzsuche ist der Auftakt für das winterliche Erkundungsprogramm – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Der Marketingtrick wurde dieses Jahr zum ersten Mal in der Weihnachtsmannfabrik in Budapest ausprobiert. Dort wurden für Familien, die die Wohltätigkeitsveranstaltung besuchten, Spielzeuge, Kurkarten und Zirkuskarten versteckt. Ähnliche Schatzsuchen werden im Winter rund um den Balaton organisiert. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig es ist, Kinder während der Winterferien für einen Tag an den Balaton zu bringen. In Alsóörs, Siófok, Balatonkenese und Balatonlelle werden QR-Codes versteckt, die Familien scannen können, um herauszufinden, wo wertvolle Preise versteckt sind. Im Winter wurde auch eine Wohltätigkeitsaktion am Balaton organisiert.

Die Schnitzeljagd richtet sich auch an diejenigen, die am Balaton leben, aber keinen Grund haben, nach Budapest zu fahren. Sie können Spielzeuge und Badepässe gewinnen, die ihnen freien Zugang zu verschiedenen Bädern in Budapest und dem Lumina Park ermöglichen. Die Kampagne zielt darauf ab, die Einwohner der 41 Gemeinden rund um den Balaton zu erreichen und sie zu ermutigen, die Region zu erkunden oder sogar einen Ausflug nach Budapest zu unternehmen. Die Weihnachtsschnitzeljagd von Käpt’n Füred wird von mehreren Spielzeugherstellern und der Budapester Heil- und Thermalbäder GmbH unterstützt.

Die im Winter am Balaton organisierte Stadtschnitzeljagd bildet den Auftakt zum Osterprogramm. Im Frühjahr laden die Hauptstadt und mehrere Städte am Balatonufer zur Großen Osterschatzsuche ein. Der Organisator der Aktion sucht die Zusammenarbeit mit dem Balaton Tourismusverband, dem Team von BalatonBike365 und mehreren Budapester Bädern und Museen.

