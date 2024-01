Das neue Jahr wurde mit einem Lauf in Balatonlelle begrüßt

Sogar die Sonne schien am 30. Dezember 2023 bei der Silvesterlauf-Gala in Balatonlelle. Fast fünfhundert Läuferinnen und Läufer reihten sich am Morgen hinter der Startlinie ein, wo die Laufbegeisterten nicht nur ihr Weihnachtsessen abtrainierten, sondern auch genau 167.000 Forint für das Tageszentrum Füles Mackó in Balatonlelle sammelten – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Organisator Tamás Nagy sagte, dass neben der finanziellen Unterstützung auch Spielzeug und Kleidung für bedürftige Familien gespendet werden konnte, die mit Hilfe des gemeinsamen Familien- und Kinderschutzdienstes von Balatonlelle an die betroffenen Familien verteilt werden.

