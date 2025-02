Vogelgrippe in Zentralungarn nachgewiesen

Der Subtyp der Vogelgrippe H5N1 wurde in Gänsefarmen im Komitat Pest in Zentralungarn und im Komitat Heves, dem östlichen Nachbarkomitat, nachgewiesen, teilte die Lebensmittelsicherheitsbehörde Nebih am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Um die Gänsefarmen in Gödöllő, am Rande der Hauptstadt, und Heves wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet, und etwa 4.600 Gänse werden gekeult.