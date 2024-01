Arbeitslosenquote in Ungarn im November bei 4,2 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im November bei 4,2 %, gegenüber 4,1 % im Oktober und 3,8 % zwölf Monate zuvor, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit. Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen gab es im November 207.000 Arbeitslose – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag im November bei 4,3 %, 0,5 Prozentpunkte höher als zwölf Monate zuvor. Im November 2023 stieg die durchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 74 Jahren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18.000 auf 4.736.000. Im Zeitraum September-November lag die Zahl der Erwerbstätigen bei 4.755.000. Während die Zahl der Beschäftigten auf dem inländischen ersten Arbeitsmarkt um 34.000 und die Zahl der Beschäftigten im Ausland um 13.000 zunahm, sank die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst um 6.000. Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Czomba, kommentierte die Zahlen mit den Worten, dass das Fundament der ungarischen Arbeitsgesellschaft stark sei und trotz der durch Krieg und Sanktionen verursachten Schwierigkeiten eine steigende Beschäftigung ermögliche.

Während 2023 das Jahr des Inflationsabbaus gewesen sei, werde 2024 das Jahr der Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums sein. Czomba sagte, dass die Regierung ein dynamisches Lohnwachstum anstrebe, so dass die Kaufkraft der Löhne in diesem Jahr um 4-5 % steigen könne. Außerdem wolle die Regierung den Konsum wieder ankurbeln, die Investitionsquote bei über 25 % halten und den Anteil der Erwerbstätigen in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen von 78 % auf 85 % erhöhen. Zu diesem Zweck werde die Regierung ein gezieltes Programm in Höhe von 2,6 Mrd. Forint (6,8 Mio. EUR) zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes auflegen, fügte er hinzu.

