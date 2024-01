Gulyás: Lehrergehälter sollen um 32 Prozent steigen

Die Regierung arbeitet daran, dass die Gehälter der Lehrer am 1. Januar um 32 % steigen, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, am Sonntag in einem Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung habe Dekrete mit den Lohndetails zur sozialen Konsultation veröffentlicht, obwohl dies zunächst von der technischen Genehmigung durch die Europäische Kommission abhänge, sagte Gulyás in dem Interview mit dem kommerziellen Medienunternehmen atv.hu. Er sagte, die Regierung wolle, dass die Gehälter der Lehrer 80 % des Durchschnittslohns erreichen, weshalb für 2025 eine weitere Erhöhung um 20,8 % geplant sei.

Laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Ministeriums sollen die Gehälter der Lehrer ab dem 1. Januar um durchschnittlich 32,2 % steigen. Die monatliche Vergütung von Referendaren steigt von 400.000 Forint (1.050 EUR) auf 528.800 Forint, während Lehrer der Gehaltsgruppe I mindestens 538.000 Forint und Lehrer der Gehaltsgruppe II nicht weniger als 555.000 Forint pro Monat erhalten. Lehrkräfte in der Hauptbesoldungsgruppe erhalten mindestens 630.000 Forint pro Monat und Forschungslehrer 750.000 Forint.

In Bezug auf die EU-Bewerbung der Ukraine sagte er, dass die Slowaken und Österreicher, ebenso wie Ungarn, die geplante Mitgliedschaft des Landes in der Union nicht unterstützen. Er sagte auch, dass die Zahlung der ungarischen EU-Gelder nicht mit der EU-Bewerbung der Ukraine oder mit Änderungen des EU-Haushaltsrahmens verbunden sei.

