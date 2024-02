Weine vom Badacsony unter den besten des Landes

Das Fachmagazin Figyelő veröffentlichte eine Liste der besten Weine Ungarns, die auf der Grundlage der Meinung einer zehnköpfigen Fachjury und einer Abstimmung unter Weinkunden zustande kam. Die Weinregion Badacsony schaffte es mit zwei Weinen in die prestigeträchtigen Top 10: der Riesling 2020 des Weingutes Villa Tolnay in Csobánc belegte den vierten Platz und der Riesling 2020 von Gilvesy Tarányi in Badacsony den fünften Platz.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In der Liste der Top 100 sind sechs weitere Weine aus der Weinregion Badacsony zu finden. Der Welschriesling 2021 vom Bács-hegy des Weinguts Borbély, der Welschriesling 2021 vom Szent György-hegy des Weinguts Szászi, der Lindenblättrige 2022 von Badacsony des Winzers Zsolt Palkó, der Riesling Badacsony 2021 des Weinguts Folly Arboretum, der Starling Village Badacsony 2019 des Weingutes Villa Sandahl und der Tabula Rasa 2021 vom Weingut Válibor Badacsony. Der absolute Sieger bei den Rebsorten ist mit 12 Plätzen in der Liste der Top 100 die Traube Furmint, gefolgt von Welschriesling und Riesling. In Hinsicht auf die 14 bewerteten Weinregionen liegen Villány, Szekszárd und Tokaj auf den ersten drei Plätzen, Badacsony auf dem fünften Platz.