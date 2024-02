Regierung steht Schwedens NATO-Bewerbung positiv gegenüber

Péter Szijjártó hat erklärt, die Regierung stehe dem NATO-Beitritt Schwedens weiterhin „positiv“ gegenüber – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einem Telefongespräch mit seinem estnischen Amtskollegen Margus Tsahkna am Montag sagte der Außenminister, er habe ihm versichert, dass die positive Einstellung der Regierung zur schwedischen NATO-Bewerbung unverändert sei und dass der Gesetzentwurf zur Genehmigung der schwedischen Mitgliedschaft dem Parlament schon vor langer Zeit vorgelegt worden sei. „Ich habe den Minister darüber informiert, dass wir den schwedischen Ministerpräsidenten nach Ungarn eingeladen haben, und ich hoffe, dass er die Einladung annehmen und kommen wird, denn das wird beweisen, dass dies in der Tat eine wichtige Angelegenheit für Schweden ist“, sagte er während einer Pause einer Kabinettssitzung in Sopronbánfalva, im Nordwesten Ungarns. Szijjártó sagte, er und Tsahkna hätten auch über die gegen Russland verhängten Sanktionen gesprochen, und betonte, dass Ungarns Position auch in dieser Frage klar sei. „Wir sind der Meinung, dass die Sanktionspolitik gescheitert ist und sehen daher keinen Grund, weitere Sanktionspakete zu verabschieden“, sagte er und wies darauf hin, dass die Europäische Union plant, anlässlich des bevorstehenden zweiten Jahrestages des Kriegsausbruchs weitere Sanktionen gegen Russland zu verabschieden.