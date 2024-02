Szijjártó warnt vor Eskalation im Nahen Osten

Die Eröffnung einer zweiten Front im Nahen Osten sollte um jeden Preis vermieden werden, sagte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit dem israelischen Parlamentspräsidenten Amir Ohana am späten Donnerstag in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Der Erfolg der Anti-Terror-Operation im Gaza-Streifen ist von internationalem Interesse, da er garantieren würde, dass ein solcher Angriff nirgendwo auf der Welt stattfinden wird“, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums zu Ohana. Eine Ausbreitung des Konflikts auf den benachbarten Libanon müsse verhindert werden, da dies „tragische Folgen“ für die gesamte Region hätte, sagte er. Ohana dankte Ungarn für seine Unterstützung Israels, für die fortgesetzte Blockade der Sanktionen der Europäischen Union gegen israelische Siedler und für die Beibehaltung seiner israelfreundlichen Politik und seines fairen Umgangs mit dem Staat, sagte Szijjártó. Der Minister prangerte eine „seit langem bestehende Voreingenommenheit und unfaire Behandlung Israels in internationalen Organisationen“ an. Der Antisemitismus habe in Westeuropa und den Vereinigten Staaten seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober „in einem ungeheuerlichen, brutalen Ausmaß“ zugenommen, sagte er. „Dutzende von gewalttätigen Protesten haben in den USA stattgefunden“, sagte er. „Ich hoffe, dass das US-Außenministerium jetzt aufhört, Berichte über die Religionsfreiheit in anderen Ländern zu erstellen.“