Haushalt erzielt im Januar einen Überschuss

Ungarns kassenbasierter Haushalt, ohne die Kommunalverwaltungen, verzeichnete Ende Januar einen Überschuss von 54,4 Milliarden Forint (140,3 Mio. EUR), teilte das Finanzministerium am Donnerstag unter Berufung auf vorläufige Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der zentrale Haushalt wies ein Defizit von 37,4 Mrd. Forint auf. Die einzelnen staatlichen Fonds schrieben schwarze Zahlen in Höhe von 41,6 Mrd. Forint und die Sozialversicherungsfonds hatten einen Überschuss von 50,2 Mrd. Forint. Das Ministerium wies darauf hin, dass sich die Ausgaben im Zusammenhang mit den Preisobergrenzen für Haushalte bis Ende Januar auf 181,3 Milliarden Forint beliefen, 8,3 Milliarden Forint mehr als im Vorjahr. Die Überweisungen der Europäischen Union erreichten 226,0 Milliarden Forint, über 191 Milliarden Forint mehr als im vergangenen Januar. Die Ausgaben für die Renten erreichten 475,6 Milliarden Forint und für die Gesundheitsversorgung 196,9 Milliarden Forint. Das Ministerium wies darauf hin, dass der Haushalt die Mittel für eine 6-prozentige Rentenerhöhung sowie für die Beibehaltung der Preisobergrenzen für Haushalte und der Familienbeihilfen bereitstellt. „Die Regierung strebt an, das Wachstum in diesem Jahr zu stärken und gleichzeitig das Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung weiter zu reduzieren“, heißt es weiter.