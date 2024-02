Balog entschuldigt sich für seine Stellungnahme zur Unterstützung der Begnadigung durch die Präsidentin

Der reformierte Bischof Zoltán Balog erklärte am Dienstag, er sei um eine Stellungnahme gebeten worden und habe die Begnadigung von Endre K. durch die Präsidentin befürwortet, fügte aber hinzu, die Entscheidung sei nicht von ihm getroffen worden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Balog, der Pastoralpräsident der Synode der Ungarischen Reformierten Kirche ist, sagte in einer Videobotschaft, dass ihm ein Fehler unterlaufen sei, er drückte sein Bedauern aus und entschuldigte sich bei allen betroffenen Personen. In einer auf reformatus.hu veröffentlichten Nachricht sagte Balog, er habe am Dienstag eine Sitzung der Verantwortlichen seiner Kirche einberufen, um „die gegen ihn und die Kirche gerichteten Angriffe“ zu besprechen. Er fügte hinzu, dass an der Sitzung vier Fünftel der Amtsträger teilgenommen hätten und sie mit einer geheimen Abstimmung endete, bei der 86 % der Anwesenden ihre Unterstützung für ihn zum Ausdruck brachten. Balog reagierte auf jüngste Presseberichte, wonach Katalin Novák, die am Samstag vom Amt des ungarischen Staatspräsidenten zurücktrat, auf seinen Rat hin einen ehemaligen stellvertretenden Leiter eines Kinderheims in Bicske bei Budapest begnadigt habe. Balog sagte, der Antrag auf Begnadigung sei nicht von ihm gestellt worden, aber er gehöre zu den Personen, die dazu befragt worden seien.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Auf der Grundlage vorläufiger Meinungen und Informationen über ihn [Endre K] und sein Leben habe ich der Begnadigung zugestimmt, aber ich habe mich geirrt und einen Fehler gemacht“, sagte er. „Ich entschuldige mich bei allen, bei denen ich mich entschuldigen muss“, fügte er hinzu. Balog sagte, er habe die Entscheidung über den Antrag auf Begnadigung durch den Präsidenten nicht getroffen und fügte hinzu, es stehe außer Frage, dass er das Verbrechen der Pädophilie klar ablehne. „Auch in der reformierten Kirche sind wir uns in dieser Frage völlig einig“, fügte er hinzu.