Ungarns BIP stagniert im vierten Quartal, schrumpft um 0,9 Prozent im Jahr 2023

Das ungarische Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im vierten Quartal und schrumpfte im Gesamtjahr um 0,9 %, so das Statistische Zentralamt (KSH) in einer ersten Lesung der Daten am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um Kalenderjahreseffekte stieg das BIP im vierten Quartal um 0,4 %. Für das gesamte Jahr sank das bereinigte BIP um 0,8 %. Laut KSH stieg die Wirtschaftsleistung vor allem in den Sektoren Landwirtschaft, Gesundheitswesen, soziale Dienste und IKT. Diesem Wachstum standen Rückgänge in der Industrie und im Baugewerbe sowie in einem Teil der marktbestimmten Dienstleistungen, vor allem im Handel, gegenüber, fügte es hinzu. Im Vergleich zum Vorquartal blieb das BIP, bereinigt um saisonale und kalenderjährliche Effekte, unverändert.

In seinem Kommentar zu den neuen Daten führte Wirtschaftsminister Márton Nagy das ins Stocken geratene Wachstum hauptsächlich auf die schwache Auslandsnachfrage zurück und verwies auf die Rezession in Deutschland und die Stagnation in der gesamten Europäischen Union. Er fügte hinzu, dass sich auch die „außerordentlich hohen“ Realzinsen negativ auf das BIP ausgewirkt hätten, da sie den Unternehmen einen Anreiz böten, zu sparen, anstatt zu investieren. Ein nachhaltiges und schnelles Wirtschaftswachstum sei ohne einen gesunden Kreditmarkt nicht zu erreichen, sagte er. Nagy sagte, dass es bereits Anzeichen für eine Verbesserung der Wirtschaft gebe und verwies auf Daten, die auf eine Belebung der Einzelhandelsumsätze und des Tourismus in den letzten Monaten hinwiesen. Staatlich subventionierte Kreditprogramme und ein freiwilliges Programm der Geschäftsbanken, das den Unternehmen günstige Kreditzinsen anbietet, könnten die Erholung des Kreditmarktes beschleunigen, fügte er hinzu. Das Erreichen eines BIP-Wachstums von 4 % im Jahr 2024 sei ein „vorrangiges“ Ziel für die Regierung, so der Minister.

In einer Videobotschaft, die nach der Veröffentlichung der Daten in den sozialen Medien gepostet wurde, sagte Finanzminister Mihály Varga, dass das ungarische BIP-Wachstum im Jahr 2024 3 bis 4 % erreichen könnte, unterstützt durch eine Desinflation, steigende Reallöhne, stärkeren Konsum, Exporte und Investitionen sowie eine Rekordbeschäftigung. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass Ungarn in Bezug auf das BIP-Wachstum in der EU „zu den Spitzenreitern“ gehören könnte, fügte er hinzu. Während die inländischen Faktoren Anlass zur Zuversicht geben, rechtfertigen die externen Faktoren Vorsicht, sagte Varga und verwies auf die durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten verursachten Engpässe bei Rohstoffen und Ausrüstungen sowie die Abschwächung der deutschen Wirtschaft. „Diese Situation erfordert eine Stabilisierung des Gleichgewichts und eine vorsichtige Planung“, fügte er hinzu. Die Regierung werde das Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung weiter reduzieren und die Wirtschaft in 2024 auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen, so Varga.