Solarenergie erzeugt 6.000 Megawatt Strom in Ungarn

Der Energieminister erklärte am Dienstag, dass Solarparks in industriellem Maßstab und der Beitrag der Haushalte zusammengenommen 6.000 Megawatt Strom in Ungarn erzeugen können – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



An einem sonnigen Tag deckt die Solarenergie den Grundstrombedarf des Landes, wobei der durchschnittliche Verbrauch zwischen 5.500 und 6.500 MW liegt, sagte Csaba Lantos bei der Einweihung des Kundendienstbüros von MVM Next Energiakereskedelmi in Kalocsa, in Zentral-Südungarn.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Regierung plane, den Anteil der erneuerbaren Energien weiter zu erhöhen und die Speicherkapazitäten deutlich auszubauen, so Lantos. In der Zwischenzeit werde der Lebenszyklus des Kernkraftwerks Paks 1 verlängert und das Kraftwerk Paks 2 gebaut, sagte er. „Wir arbeiten daran, dass Ungarns Stromerzeugungskapazität größer ist als die Nachfrage nach Strom“, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren