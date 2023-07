Lantos: Ungarns Energieversorgung gesichert

Ungarns Gasversorgung ist sicher, da mehr Gas gespeichert ist, als für den öffentlichen Verbrauch benötigt wird, sagte der Energieminister am Donnerstag. Und auch dank des robusten Elektrizitätssystems sei die Energieversorgung sicher, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Csaba Lantos sagte auf einer Pressekonferenz während einer Pause auf der Hauptversammlung der Komitatsstädte, dass in Ungarn 5.000 Megawatt an Solarkraftwerken in Betrieb sind. Dank der kombinierten Produktion von Solarkraftwerken und dem Kernkraftwerk Paks gebe es 15 Minuten, in denen Ungarn kohlenstoffneutralen Strom produziere, fügte er hinzu. Es werden Anstrengungen unternommen, um die Erzeugung von erneuerbaren Energien zu fördern, um traditionelle Energien zu ersetzen, damit das Land zunehmend kohlenstoffneutral wird, sagte er und fügte hinzu, dass die Versorgungssicherheit von größter Bedeutung sei. Er fügte hinzu, dass die Politik der Regierung den Haushalten helfe. Etwa drei Viertel der Haushalte erhielten Energie zu gedeckelten Preisen, die sowohl für Gas als auch für Strom die günstigsten in Europa seien. Es werden Anstrengungen unternommen, damit Wirtschaftsakteure und Kommunen Energie zu möglichst wettbewerbsfähigen Preisen erhalten können, fügte er hinzu.