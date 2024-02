Virágfürdö in Kaposvár wurde aufgrund von Chlorgas evakuiert

In einem der Becken des Virágfürdő in Kaposvár, das gerade aufgefüllt wurde, ist am Donnerstag Chlorgas entstanden, das Gebäude wurde für einige Zeit evakuiert – so der stellvertretende Sprecher der Direktion für Notfallmanagement des Komitats Somogy – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Timót Óvári sagte, dass der Alarm gegen Mittag wegen eines unangenehmen Geruchs im Bereich des Erlebnisbads ausgelöst wurde. Etwa fünfzig Personen, die sich in dem Gebäude befanden, wurden in einen sicheren Teil der Anlage gebracht, während die Berufsfeuerwehr der Stadt den betroffenen Bereich kontrollierte und belüftete. In der Zwischenzeit führte das mobile Labor des Katastrophenschutzes weitere Messungen durch. Die Gäste konnten gegen 13:30 Uhr in das Bad zurückkehren. Weitere Untersuchungen werden die Ursache für das Chlorgas ermitteln, sagte der stellvertretende Sprecher.