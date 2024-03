Berufstätige Nicht-EU-Bürger können eine ungarische Karte beantragen

Bürger aus Drittländern mit hohen beruflichen Qualifikationen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und IT können die ungarische Karte (Magyar Kártya) erhalten, teilte das Ministerium für Kultur und Innovation (KIM) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium sagte in einer Erklärung, dass die Maßnahme unter anderem darauf abziele, die für eine dynamische Wirtschaft notwendigen Arbeitskräfte zu sichern.