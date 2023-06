Vereinbarung über den Bau einer neuen Ölpipeline zwischen Ungarn und Serbien unterzeichnet

Um die Energiesicherheit zu erhöhen, wurde ein Abkommen über den Bau einer neuen Ölpipeline zwischen Ungarn und Serbien unterzeichnet, und MVM und Srbijagas werden ein regionales gemeinsames Erdgashandelsunternehmen gründen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag in Palić, im Norden Serbiens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitiert Szijjártó, der bei einem Treffen des ungarisch-serbischen Strategierats sagte, dass der Bau der neuen Pipeline, die Algyő mit Novi Sad (Újvidék) verbinden soll, das vielleicht wichtigste Abkommen zwischen den beiden Ländern überhaupt sei. Er fügte hinzu, dass die neue regionale Erdgashandelsgesellschaft von MVM und Srbijagas im Herbst ihre Tätigkeit aufnehmen werde. „Je mehr Ressourcen, je mehr Routen und je mehr Zusammenarbeit, desto größer die Energiesicherheit“, sagte er.

„Die Energiesicherheit Ungarns wäre ohne Serbien heute unvorstellbar, und das Gleiche gilt umgekehrt“, sagte er. „Der Großteil der ungarischen Erdgaslieferungen kommt über Serbien und wir lagern über hundert Millionen Kubikmeter für Serbien“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte dem Strategierat, dass zwischen Röszke und Horgos der „modernste, größte und glänzendste Grenzübergang Europas“ errichtet werden soll, und fügte hinzu, dass es sich dabei um eines der größten gemeinsamen Projekte aller Zeiten handeln werde.

Szijjártó sagte, dass die Zusammenarbeit auch in der Außenpolitik in eine neue Dimension eintreten könnte, da Ungarn zum ersten Mal ein Abkommen über die Einrichtung einer gemeinsamen Auslandsvertretung mit einem anderen Land unterzeichnete, was den Ausbau des diplomatischen Netzes für beide Länder ermöglichen würde. Die serbische Botschaft in Kinshasa (Kongo) wird die ungarische Vertretung beherbergen, und die ungarische Botschaft in Valletta (Malta) wird die serbische Vertretung beherbergen, sagte er. Das Programm werde fortgesetzt, um eine möglichst effektive Vertretung an den meisten Orten der Welt zu haben, fügte er hinzu.

Szijjártó wies auch darauf hin, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mehrere Rekorde gebrochen habe. Er nannte Investitionen ungarischer Unternehmen in Serbien, ein Handelsvolumen von 6 Mrd. Euro im vergangenen Jahr und ein Wirtschaftsentwicklungsprogramm für die Vojvodina, das im vergangenen Jahr 14.200 Unternehmen mit insgesamt 171 Mrd. Forint (190 Mio. Euro) unterstützt habe. Bei dem Treffen sollen mehrere Verträge unterzeichnet werden, darunter eine Absichtserklärung über den Bau einer neuen Ölpipeline zwischen den beiden Ländern, ein Abkommen über den Austausch und den Schutz zertifizierter Daten, ein Kooperationsabkommen über die polizeiliche Überwachung von Ausländern und ein Abkommen über die Eröffnung einer gemeinsamen Vertretung in Kinshasa. Außerdem werden die Abkommen über Grenzkontrollen auf öffentlichen Straßen, Schienen und Wasserwegen geändert.