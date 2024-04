Ungarn und VAE unterzeichnen Kooperationsabkommen für die Verteidigungsindustrie

Ungarn und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der Militär- und Verteidigungsindustrie unterzeichnet, wie das Verteidigungsministerium am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Erklärung zitierte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen Mohammad Fadhel Al Mazrouei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den Worten, dass die Umsetzung des Abkommens den Weg für eine offizielle militärische Koordination zwischen den beiden Ländern ebnen werde. Er bezeichnete es als „wichtige Chance“, mehr über die Verteidigungskapazitäten des anderen Landes zu erfahren und Überschneidungen in Forschung, Entwicklung und Innovation zu erkennen. „In Zeiten des Krieges unternimmt Ungarn alle Anstrengungen, um den Frieden zu sichern. Aber da die internationale Gemeinschaft Konflikte immer weiter zur Eskalation treibt, ist es die vorrangige Aufgabe der Regierung, die Verteidigungskapazitäten des Landes zu stärken“, sagte der Minister und fügte hinzu, dass der neue Pakt zu einem modernen ungarischen Militär beitragen werde, das die Sicherheit des Landes und die Verteidigungsindustrie garantieren könne, was wiederum zur Ankurbelung der Wirtschaft beitragen werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Beziehungen zu den VAE könnten die laufende ungarische Militärreform ergänzen, „sei es in Form von militärischer Forschung und Innovation oder der Herstellung von militärischer Ausrüstung“, so Szalay-Bobrovniczky. Szalay-Bobrovniczky sagte auch, dass Ungarn, ein Mitglied der Europäischen Union und der NATO, die Zusammenarbeit mit den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas in Bereichen wie der Terrorismusbekämpfung und dem Grenzschutz ausbauen müsse. Unterdessen hob Szalay-Bobrovniczky die „wichtige Rolle“ der VAE bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Wahrung der Stabilität in der Region hervor. Die Sicherheit des Handels im Roten Meer zu gewährleisten und die Spannungen im Nahen Osten abzubauen, „liegt gleichermaßen im Interesse Europas und der Golfstaaten“, fügte er hinzu.