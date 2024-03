Goldener Tropfen Istriens: Die Reise von der Olive zum Premiumöl auf Ihrem Tisch

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Zeit und Mühe die Menschen Istriens in die Pflege von Oliven, ihre Ernte und letztendlich die Herstellung von Öl investieren – jenes flüssigen Goldes, das wir alle lieben und schätzen? Wie viel Liebe fließt in diesen Prozess?

Ähnlich wie beim Kochen ist ein sehr entscheidender ‚geheimer Bestandteil‘ genau das – Liebe. Liebe zu Oliven, Wertschätzung ihrer Geschichte, die in jeden Ast, jedes Blatt und jede Frucht dieses heiligen Baumes eingewoben ist, der seit der Antike eine wesentliche Zutat in fast jedem istrischen Gericht ist. Wie unsere Vorfahren wussten, trägt es erheblich zur Qualität unserer Gesundheit bei, bereichert jede Mahlzeit und bringt einen Hauch von Tradition an jeden Tisch.

Istrische Olive – die Reise von der antiken griechischen Zeit bis heute

Mit ihrer idealen geografischen Lage und fruchtbaren Böden war Istrien schon in römischer Zeit für den Olivenanbau bekannt. In dieser Zeit erlebte es eine wahre Blüte, und istrisches Öl wurde in verschiedene Teile des Römischen Reiches geschickt. Römische Autoren wie Plinius der Ältere und Martial schrieben darüber als eines der besten Öle weltweit zu dieser Zeit.

Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, hat sich der Prozess der Olivenölproduktion im Laufe der Zeit verändert, aber was die Römer wussten, wissen wir heute durch Forschung und mit Hilfe der modernen Wissenschaft. Plinius der Ältere schrieb, dass Oliven von Hand geerntet werden sollten, um Schäden zu vermeiden, insbesondere wenn sie zu reifen beginnen, um sicherzustellen, dass das Öl frisch und gut für die Gesundheit ist. Heute wissen wir, dass eine frühe Ernte und würziges, bitteres Öl bedeuten, dass es reich an Polyphenolen und Antioxidantien ist, die uns schützen und sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken.

Um qualitativ hochwertiges Öl zu erhalten, müssen wir gesunde Oliven anbauen, was bedeutet, dass ein wichtiger Prozess mit den ersten Schritten beginnt, um sicherzustellen, dass die Olive gut genährt, gesund und frei von Schädlingen ist. Zu den entscheidenden Faktoren gehören die ökologischen Bedingungen für den Anbau.

Istrien beherbergt eine große Anzahl von preisgekrönten Olivenölproduzenten. Ein solcher Ort ist das Haus des istrischen Olivenöls in Pula, wo Sie Top-Produzenten an einem Ort finden können, mehr über die Reise des Olivenöls von Rom bis in die Gegenwart erfahren und schließlich die besten Öle probieren können, während Sie lernen, die Eigenschaften von gutem und schlechtem Öl zu erkennen.

Ökologische Bedingungen für den Olivenanbau

Der erste Schritt, den wir berücksichtigen müssen, ist das Pflanzen von Oliven in einem Gebiet, in dem die Temperatur nicht unter -4° bis -5°C fällt. Istrien ist dafür sehr geeignet. Das einzige Gebiet, in dem Oliven nicht gedeihen, ist Zentralistrien.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, keine Olivenbäume in windgefährdeten Gebieten zu pflanzen, oder falls dies nicht möglich ist, Windbrecher zu bauen, um die Olivenbäume zu schützen.

Das dritte ist die Bewässerung. Es wird angenommen, dass Oliven gegen Dürre resistent sind, aber Wasser ist ein entscheidendes Element, das den Olivenbaum am Leben erhält und seine Ertragskraft beeinflusst. Die kritische Zeit für Oliven in Bezug auf Feuchtigkeit ist August und September, wenn die Frucht intensiv wächst. Niederschläge in diesen beiden Monaten können die Produktivität erheblich beeinflussen. Wasserregime von 300-500 mm Jahresniederschlag sind ausreichend für ihre gute Entwicklung und Wachstum.

Um dem Olivenbaum zu ermöglichen, Wasser aus reichlichem Regen aufzunehmen, muss auch der Boden berücksichtigt werden, auf dem er gepflanzt wird. Der Boden muss locker und tief sein, um während dieser Zeit so viel Wasser wie möglich aufzunehmen.

Wahl des Standorts für das Pflanzen von Oliven

Die Wahl des Standorts für die Anlage eines Olivenhains ist entscheidend. Olivenbäume benötigen direktes Sonnenlicht für jedes Blatt, denn genau dadurch werden sie genährt. Sie können in Gebieten zwischen 600 und 700 Metern über dem Meeresspiegel kultiviert werden.

Wichtige Schritte umfassen die Bodenvorbereitung für die Pflanzung, die Auswahl von Unterlagen, Olivensorten, Anbauform, Timing und Pflanztechnik. Eine der wichtigsten Dinge, auf die geachtet werden muss, ist die Pflege des Hains. Schnitt, Bodenbearbeitung und Düngung müssen sorgfältig beachtet werden, um positive Ergebnisse zu erzielen, d. h. eine reichliche Fruchtbarkeit, die in der Endlese resultiert. Oliven werden in Istrien im Herbst geerntet, wenn sie noch unreif sind und den höchsten Anteil an Polyphenolen enthalten.

Oliven anzubauen ist keine leichte Aufgabe; es erfordert viel Zeit und Investitionen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, jenen ersten Tropfen Gold, der mit unserer Anstrengung gekrönt ist. Heute, geleitet von der Vergangenheit, wurden bedeutende Fortschritte erzielt, und der Verarbeitungsprozess von Oliven erreicht seinen Höhepunkt.

Istrien ist eine sehr bedeutende Region, die zum Olivenanbau und seiner Wertschätzung beiträgt. Die Reise, die Oliven durchgemacht haben, lehrt uns, dieses Produkt zu schätzen, das den Höhepunkt der Anstrengung der Menschen Istriens darstellt und sich positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Lassen Sie uns die Olive schätzen, von unseren Vorfahren lernen und ihre Früchte und die Anstrengung, die wirklich golden ist, genießen.