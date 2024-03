Verteidigungsminister: Die Zukunft gehört den freien Nationen

Die Zukunft gehöre freien und unabhängigen Nationen, die ihre Bürger und ihre wirtschaftlichen und moralischen Werte schützen, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky bei einer Veranstaltung zum Gedenken an die Revolution von 1848/49 und den Freiheitskampf in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szalay-Bobrovniczky sagte, er sei davon überzeugt, dass die Zukunft nicht den „Imperien … die Ideologien folgen“ gehöre, sondern den freien und unabhängigen Nationen. „Wir sind in ein Zeitalter der Gefahren eingetreten; der Frieden, den wir jahrzehntelang genossen haben, gehört der Vergangenheit an, in unserer Nachbarschaft und im Nahen Osten tobt ein Krieg“, sagte er. Der Minister erinnerte daran, dass die Freiheitskämpfer von 1848 ihre eigene Armee aus dem Nichts aufgebaut haben, mit beispielhaftem Erfolg.

„Heute hat unsere Generation die Möglichkeit, eine eigene Armee aufzubauen, die die bewaffnete Verteidigung der Nation garantiert“, sagte Szalay-Bobrovniczky. „Das ist unsere Aufgabe, und darin unterscheiden wir uns nicht von den Revolutionären von 1848.“ Die Regierung habe dafür gesorgt, dass mehr als 2 % des BIP für die Verteidigung ausgegeben werden können, die Führung des Militärs sei verjüngt worden, die beiden großen Rekrutierungskampagnen der letzten Zeit seien erfolgreich gewesen, und das militärische Entwicklungsprogramm komme gut voran, sagte er. Auch die Verteidigungsindustrie erfahre eine massive Entwicklung, ohne die es „keine ungarische Landesverteidigung und keine ungarische Wirtschaft gäbe“. „1848 war die Schule der Freiheit“, sagte der Minister und fügte hinzu, dass dies auf der Begeisterung der ungarischen Jugend für ihre Freiheit beruhte. Er sagte, er könne „die gleiche Freude und den gleichen Enthusiasmus in den Gesichtern der heutigen jungen Menschen“ sehen, wenn sie in die ungarischen Streitkräfte eintreten. Bei der Veranstaltung wurden Entscheidungen über Beförderungen und Ernennungen bekannt gegeben und Auszeichnungen verliehen.