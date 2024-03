Geschützte Architektur in Siófok

In Ungarn gibt es eine hohe Zahl von denkmalgeschützten Kulturdenkmälern und kulturhistorisch wichtiger Architektur. Darüber hinaus können auch Selbstverwaltungen Bauten und Denkmäler in den einzelnen Städten und Gemeinden unter örtlichen Schutz stellen. In Siófok verzeichnet die Liste der örtlich geschützten Architektur 120 Objekte.

Die Stadtverordnetenversammlung entschied, dass in der Folgezeit kontinuierlich überprüft werden muss, ob die Gebäude auf der Liste noch schutzwürdig sind oder nicht. Denn die Erhaltung der geschützten Objekte ist immer auch mit großem finanziellem Aufwand verbunden. Zu den geschützten Gebäuden in Siófok gehört eine ganze Reihe von Villen, die vor mehr als hundert Jahren meist von bedeutenden Persönlichkeiten gebaut worden waren und nach dem Krieg enteignet wurden. Lange Zeit waren sie dem Verfall preisgegeben, später konnte ein Teil verkauft oder dafür andere Lösungen gefunden werden, um die Gebäude zu restaurieren. Der Rest der Villen darf solange nicht abgerissen werden, bis er denkmalgeschützt ist. Die Villen gehören zum typischen Stadtbild von Siófok und verdienen eine baldige Lösung.