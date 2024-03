Ungarn präsentiert deutsche Ausgaben aktueller Titel am eigenen Stand auf der Leipziger Buchmesse

Ungarn wird auf der renommierten Leipziger Buchmesse, die vom 21. bis 24. März stattfindet, an einem eigenen Stand die deutschen Ausgaben der in den letzten Jahren erschienenen Titel vorstellen und vier Programme veranstalten, teilte die Petőfi Kulturagentur (PKU) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Donnerstagmorgen wird die PKU am Stand eine Diskussion über den 2015 erschienenen Roman „Balkan Beauty“ des ungarischen Schriftstellers László Végel aus der Vojvodina veranstalten, teilte die Agentur in einer Erklärung mit. Die Veranstaltung wird von Annamarie Türk vom Wieser Verlag, dem deutschen Verlag des Buches, moderiert, wobei Christina Kunze, die Übersetzerin des Buches, als Dolmetscherin fungiert, so die Agentur. Das Programm des ungarischen Standes wird am Nachmittag mit der Präsentation der Anthologie „Die Rückeroberung des Reservats“ von Panni Puskás und Norbert Vass fortgesetzt, die in Zusammenarbeit mit dem Klak Verlag und dem Collegium Hungaricum in Berlin erschienen ist. Im Rahmen der Veranstaltung wird Regina Gisbertz in Anwesenheit der beiden ungarischen Autoren Auszüge aus dem Buch rezitieren. Später am Nachmittag wird die Anthologie von Zoltán Lesi über die ungarische Emigration mit dem Titel „An unseren Grenzen haben wir Angst“ vorgestellt. Am Freitagabend findet ein Rundtischgespräch mit den Dichterinnen Kinga Tóth und Franziska Dehkordy statt, so die Agentur.