Ungarische Zentralbank senkt Leitzins um 75 Basispunkte

Die ungarischen Zentralbanker haben auf einer regulären Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte auf 8,25 % gesenkt. Der Rat beschloss außerdem, den symmetrischen Zinskorridor parallel dazu zu senken, so dass der O/N-Einlagensatz auf 7,25 % und der O/N-Satz für besicherte Kredite auf 9,25 % sank – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der letzten Sitzung im Februar hatte der Rat den Leitzins um 100 Basispunkte gesenkt. In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, dass „die Disinflation in der ungarischen Wirtschaft in den letzten Monaten stärker als erwartet ausgefallen ist, während der Druck der Auslands- und Inlandsnachfrage anhaltend gering geblieben ist. Angesichts der volatilen internationalen Stimmung ist jedoch auch die Risikoprämie für ungarische Vermögenswerte in letzter Zeit gestiegen“. „Nach Einschätzung des Währungsrats erlaubt die anhaltend starke und allgemeine Disinflation eine weitere Senkung des Leitzinses, während die zunehmende Risikoaversion der Finanzmärkte ein langsameres Tempo als im Februar rechtfertigt“, so der Rat weiter.

Bei einem Online-Briefing nach der Sitzung sagte der stellvertretende Zentralbankpräsident Barnabás Virág, das langsamere Tempo der Lockerung sei durch die zunehmende Risikoaversion gerechtfertigt. Er fügte hinzu, dass die Entscheidungsträger drei Optionen erörtert hätten, nämlich eine Senkung um 50, 75 und 100 Basispunkte, und sich einstimmig für die Option 75 Basispunkte entschieden hätten. Die Entscheidung vom Dienstag markiere das Ende einer Phase, in der die Geldpolitik mit „großen Schritten“ operierte, und den Beginn einer neuen Phase, so Virág. Er sagte, das Tempo der Zinssenkungen werde sich im zweiten Quartal verlangsamen, und fügte hinzu, dass die Beibehaltung eines straffen geldpolitischen Kurses notwendig sei. Die Finanzstabilität spiele eine „Schlüsselrolle“ bei der nachhaltigen Erreichung des Inflationsziels, so Virág. Der stellvertretende Präsident sagte, die Erwartung, dass der Leitzins am Ende des ersten Halbjahres 6,5-7 % erreichen wird, sei „auf der Grundlage der gegenwärtigen Informationen realistisch“. In der zweiten Jahreshälfte werde ein zunehmend vorsichtiger geldpolitischer Ansatz im Hinblick auf Veränderungen im globalen Risikoumfeld erforderlich sein. Als internationale Risikofaktoren nannte Virág das langsamere Tempo der externen Inflation, die „volatile“ Risikowahrnehmung der Schwellenländer, die potenziell inflationäre Wirkung geopolitischer Spannungen und eine Verschiebung der erwarteten Zinspfade der großen Zentralbanken nach oben. Er räumte eine „starke und breit angelegte“ Disinflation im Inland ein, merkte jedoch an, dass die Risikoprämie für ungarische Vermögenswerte in letzter Zeit gestiegen sei.

In den kommenden Monaten, so Virág, werde der Rat Entscheidungen über weitere Leitzinssenkungen und deren optimales Tempo „auf der Grundlage von Daten“ treffen. Die Entscheidungsträger erörterten auf ihrer Sitzung am Dienstag den jüngsten vierteljährlichen Inflationsbericht der Zentralbank. In dem Bericht, der am Donnerstag vollständig veröffentlicht wird, senkte die Zentralbank ihre Prognose für die durchschnittliche jährliche Inflation im Jahr 2024 auf 3,5 bis 5,0 % gegenüber 4,0 bis 5,5 % im letzten Bericht vom Dezember. Die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 auf 2,5-3,5 % zurückgehen wird. Virág sagte, dass die Inflation Mitte 2024 aufgrund der rückwirkenden Preisgestaltung für Marktleistungen und Basiseffekte vorübergehend ansteigen werde. Er fügte hinzu, dass das Inflationsziel von 3,0 % im Jahr 2025 auf nachhaltige Weise erreicht werde. Der neue Bericht prognostiziert ein BIP-Wachstum von 2,0-3,0 % im Jahr 2024 und geht von einer Beschleunigung auf 3,5-4,5 % im Jahr 2025 aus.