Budapest nimmt Online-Umfrage zum Projekt Rákosrendezö und zur ambulanten Pflege wieder auf

Die Budapester Verwaltung führt erneut eine Online-Umfrage durch, bei der die Einwohner befragt werden, wie das Projekt zur Sanierung des Stadtteils Rákosrendező umgesetzt werden soll und ob die Bezirksgemeinden weiterhin spezialisierte ambulante Pflegeeinrichtungen betreiben sollen, so Gergely Karácsony, der Bürgermeister der Stadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Frage sei, ob das Rákosrendező-Projekt wie ein Mini-Dubai oder eine „Parkstadt“ enden solle, sagte der Bürgermeister in einem Facebook-Post. Es bleibe auch die Frage offen, ob die ungarische Regierung das Gebiet in einem offenen internationalen Verfahren verkaufen oder sich „hinter einem zwischenstaatlichen Vertrag verstecken“ solle. Er wies auch darauf hin, dass die Einwohner gefragt werden würden, ob Ambulanzen „vom Staat weggenommen“ werden sollten, wie es bei Krankenhäusern und Schulen der Fall sei. Karácsony betonte, dass die Wartelisten in der Hauptstadt verkürzt worden seien, während die Bezirke zusätzliches Geld für die ambulante fachärztliche Versorgung erhalten hätten. Mehr als 100.000 Menschen nahmen im vergangenen Jahr an einer Umfrage teil, die als Einwohnerversammlung bezeichnet wurde. Die wichtigsten Fragen betrafen den Verkehr auf der Kettenbrücke und einen Prozess, den die Hauptstadt gegen die Regierung angestrengt hatte, sagte er.