Orbán: Regierung will entwickelte Industrien importieren

Ministerpräsident Viktor Orbán versprach am Dienstag bei der Einweihung eines MOL-Komplexes in Tiszaújváros im Nordosten Ungarns, die am weitesten entwickelten Industrien nach Ungarn zu holen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán sagte, der Strombedarf des Landes werde durch die neuen Industrien bis 2030 um 50 % steigen. „Wir werden östliche und westliche Autofabriken, Technologien und Produktionskapazitäten zur Speicherung von grüner Energie haben, wir werden uns an der Weltraumforschung beteiligen und Ungarn an den [internationalen] Blutkreislauf der modernsten Informationstechnologien anschließen“, sagte der Ministerpräsident. Darüber hinaus will Ungarn die modernste Verteidigungsindustrie in Europa aufbauen und seine Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie auf ein höheres Niveau bringen. Orbán sagte, die Industriepolitik der Regierung werde sicherstellen, dass die Industrie mit ausreichend Energie und gut ausgebildeten Arbeitskräften versorgt werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit Blick auf das Werk in Tiszaújváros sagte er, es würden Arbeitsplätze mit Mehrwert geschaffen, die 300 Menschen eine sichere und vorhersehbare Zukunft böten. Ungarn ist dabei, seine Energieressourcen zu diversifizieren. Ungarn wird Gas aus Katar importieren, grüne Energie aus Aserbaidschan kaufen und seine Solarenergiekapazitäten erhöhen, während die Modernisierung des Kraftwerks in Paks im Gange ist.