Ungarn senkt Gasverbrauch über den Erwartungen der EU

Seit April letzten Jahres hat Ungarn seinen Gasverbrauch um 20 % gesenkt, ähnlich wie im vorangegangenen Einjahreszeitraum, gegenüber der europäischen Vorgabe von 15 %, so das Energieministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zwischen 2017 und 2022 verbrauchte das Land im Jahresdurchschnitt 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas, was nun auf fast 8 Milliarden Kubikmeter reduziert wurde, so das Ministerium. Die Erklärung des Ministeriums fügte hinzu, dass andere EU-Mitglieder ihren Verbrauch um durchschnittlich 17,7 % gesenkt haben. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die EU-Richtlinie, die im August 2022 als Reaktion auf die durch den Krieg in der Ukraine verursachte internationale Energiekrise eingeführt wurde, als Empfehlung für die Mitglieder beibehalten wird. „Ungarns konsequente Position ist, dass die Definition des Energiemixes eines Mitglieds eine nationale Kompetenz bleiben sollte; Ungarn wird keine Vorschläge unterstützen, die dieser Position zuwiderlaufen“, fügte das Ministerium in seiner Erklärung hinzu.