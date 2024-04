Szijjártó: Ungarn lehnt es ab, die NATO in den Krieg zu treiben

Ungarn lehnt es ab, auf dem bevorstehenden Treffen der NATO-Außenminister irgendeinen Vorschlag zu unterstützen, der die NATO näher an einen Krieg heranführen oder sie in ein Angriffsbündnis verwandeln würde, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis“, sagte er vor dem Treffen in Brüssel. „Ungarn wird jeden Vorschlag ablehnen, der sie in ein Offensivbündnis umwandeln würde, da dies zu einer ernsthaften Gefahr der Eskalation führen würde.“ „Der Krieg ist schrecklich; natürlich verurteilen wir ihn“, sagte er. „Aber lassen Sie uns immer wieder deutlich machen: Das ist nicht unser Krieg. Es ist nicht Ungarns Krieg, und es ist auch nicht der Krieg der NATO.“ Das wichtigste Ziel des zweitägigen Treffens sei es, zu verhindern, dass der Krieg in der Ukraine zu einem NATO-Krieg werde, so der Minister. Es müsse alles getan werden, „um in der Folgezeit einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland zu vermeiden.“ Szijjártó warnte, dass Vorschläge auf dem Tisch lägen, die „definitiv einige der Linien überschreiten würden, die bisher rot waren“. Szijjártó verwies auch auf „Äußerungen westeuropäischer Politiker in den letzten Wochen“ über die mögliche Entsendung von Soldaten in die Ukraine und erklärte, Ungarn lehne jeden Vorschlag ab, der zu einer Eskalation des Krieges führe. „Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand und der Wunsch nach Frieden und Sicherheit bei dem Treffen in den nächsten zwei Tagen die Oberhand gewinnen werden“, sagte er.