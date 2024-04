Ungarn unternimmt weitere Schritte zur Wiederherstellung des Vertrauens mit der Ukraine

Die ungarische Regierung hat in den letzten Wochen weitere Schritte unternommen, „damit wir wieder von gegenseitigem Vertrauen in den ungarisch-ukrainischen Beziehungen sprechen können“, erklärte der Außenminister am späten Mittwoch auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó erwähnte zum Beispiel die Änderungen des zwischenstaatlichen Abkommens über den Grenzübergang und fügte hinzu, dass die Änderungen dazu beitragen würden, „unfaire“ Situationen an der Grenze zwischen den beiden Ländern zu beseitigen. „Wir sehen dem morgigen Treffen des ungarisch-ukrainischen Bildungsteams hoffnungsvoll entgegen, denn die wichtigste Aufgabe ist die Wiederherstellung der Rechte der ungarischen Gemeinschaft in den Unterkarpaten auf Bildung und den Gebrauch ihrer Muttersprache“, so der Minister.

In Bezug auf ein Infrastrukturentwicklungsprojekt am Grenzübergang Fényeslitke sagte Szijjártó, dass es das Umladen von jährlich einer Million Containern oder drei Millionen Tonnen Getreide und Speiseöl erleichtern werde, was „zur Aufrechterhaltung der ukrainischen Exporte nach Europa beitragen“ könne.

In einem weiteren Facebook-Eintrag erwähnte Szijjártó die kanadische Außenministerin Melanie Joly und sagte, „wir haben uns zum Ziel gesetzt, der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Kanada neuen Schwung zu verleihen“. Er verwies auf die bevorstehende ungarische EU-Ratspräsidentschaft und darauf, dass Kanada im nächsten Jahr turnusgemäß den Vorsitz der G7 übernehmen wird. „Unsere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist eine wichtige Säule der ungarischen Sicherheit“, sagte Szijjártó und wies darauf hin, dass Kanada in den letzten Jahren ungarische Kampfpiloten ausgebildet und das ungarische Militär seine Luftverteidigungsradarsysteme zum Teil aus Kanada bezogen habe. „Beide Länder sind auf dem Gebiet der Kernenergie aktiv, wobei der Anteil der Kernenergie [am Gesamtverbrauch] mehr als 10 % beträgt, und wir haben vereinbart, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu nutzen“, so der Minister. Szijjártó sagte auch, dass die ungarischen Exporte nach Kanada, hauptsächlich Lebensmittel, jährlich 450 Millionen Dollar übersteigen, und fügte hinzu, dass dies „ein großer Rekord“ sei.