Szijjártó: Ungarn und Ukraine wollen Grenzverkehrsabkommen unterzeichnen

Ungarn und die Ukraine werden voraussichtlich am Montag ein Grenzverkehrsabkommen unterzeichnen und damit den Weg für die Eröffnung eines neuen Grenzübergangs zwischen den beiden Ländern ebnen, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Péter Szijjártó erinnerte an ein Treffen in Uzhorod (Ungvár) Anfang des Jahres und an die Entscheidung, eine Arbeitsgruppe einzurichten, „um einen Weg zu finden, alle Rechte der ungarischen Gemeinschaft wiederherzustellen, die ihnen seit 2015 vorenthalten wurden“, und sagte auf Facebook: „Wir haben uns am Donnerstag virtuell in Budapest, Kiew, Brüssel und Uzhorod zusammengesetzt, um die begonnene Arbeit fortzusetzen.“ Bei dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba und dem Leiter des Präsidialamtes, Andriy Yirmak, im Januar „haben wir unsere Erwartungen in einer 11-Punkte-Liste von Schritten festgehalten, die notwendig sind, um … die Rechte der ungarischen ethnischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit der Bewahrung ihrer Identität und dem Gebrauch der Muttersprache wiederherzustellen.“ Das Grenzverkehrsabkommen, mit dem die Kapazitäten an den bestehenden Grenzübergängen erweitert und ein neuer Grenzübergang eröffnet wird, „wird eine gute Vertrauensbasis“ für diesen Prozess schaffen, fügte er hinzu.