Szijjártó: Ein langer Weg liegt vor uns

Es wurden ermutigende Schritte unternommen, um eine Atmosphäre des Vertrauens zwischen Ungarn und der Ukraine wiederherzustellen, aber der Weg, der vor uns liegt, „ist lang und es muss noch viel getan werden“, sagte der Außenminister nach Gesprächen in Uzhorod – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn sei dazu bereit, sagte Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Gesprächen in Uzhorod (Ungvár) mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba und Andrij Jermak, dem Leiter des Präsidialamtes. Die bilateralen Beziehungen hätten sich verschlechtert, „weil die Rechte der Ungarn in den Unterkarpaten seit 2015 immer wieder beschnitten wurden“, sagte er. Das vom ukrainischen Parlament im Dezember letzten Jahres verabschiedete Gesetz „habe diese Negativspirale zweifellos gestoppt“, aber die Regierung erwarte, dass die Rechte der transkarpatischen ungarischen Gemeinschaft wieder auf den Stand von 2015 gebracht würden. „Ich möchte betonen, … dass Ungarn keine Sonderbehandlung will; wir wollen nichts, was wir nicht schon vorher hatten…“ sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass Ungarn eine 11-Punkte-Liste mit Forderungen vorbereitet habe, darunter die Wiederherstellung des Status von Schulen für ethnische Minderheiten, die Möglichkeit, Abiturprüfungen in ungarischer Sprache abzulegen, sowie die uneingeschränkte Verwendung der ungarischen Sprache im Hochschulwesen, in der Kultur, im öffentlichen Dienst und im gesellschaftlichen Leben.

