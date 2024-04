Schilfernte: wichtig für Natur und Wasserqualität

Ende Februar wurde mit der Ernte des Schilfs am Kis-Balaton begonnen – berichtete das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Neben ihrer Wasserregulierungsfunktion haben die Arbeiten auch eine wichtige Bedeutung für den Naturschutz, denn in Schilfflächen finden zahlreiche Tiere Nist- und Rastplätze. „Eine der wichtigsten Aufgaben des Wasserschutzsystems des Kis-Balatons ist es, dafür zu sorgen, dass das in den Balaton fließende Wasser die bestmögliche Qualität hat. Dabei kommt dem Schilf eine herausragende Bedeutung zu. Die Schilfpflanzen versorgen den Untergrund mit Sauerstoff, filtern das Wasser physikalisch und chemisch. Damit der Schilfbestand erhalten und gesund bleibt, muss er gepflegt werden”, sagte Zsófia Lovász, Referentin der Direktion Kis-Balaton. Die Arbeiten werden von einem erfahrenen Subunternehmer mit Spezialgerät durchgeführt und von den Mitarbeitern des Nationalparks Balatoner Oberland streng überwacht. Das am Kis-Balaton geerntete Schilf wird zum Dachdecken sowie als Grundmaterial für Gewebe und Platten verwendet.